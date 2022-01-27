Благовещенск, , 10:22 — REGNUM Законодательным органом Амурской области принят закон, запрещающий продавать несовершеннолетним любые ёмкости и устройства со сжиженным газом. Ограничение введено с целью воспрепятствовать токсикомании среди подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.

Зажигалка Josch13

Читайте также: Депутаты Еврейской АО запретят продавать детям зажигалки

Теперь дети не смогут покупать зажигалки или устройства для заправки газовых туристических плиток. Это убережёт подрастающее поколение от пагубной привычки, уверены депутаты Приамурья. Они подчеркнули, что сниффинг (вдыхание бытового газа) вызывает нарушения деятельности центральной нервной системы, негативно влияет на работу сердца и сосудов, а также может стать причиной внезапной смерти ребёнка.

«Вопросы защиты детства у нас стоят на особом контроле, и им уделяется всегда повышенное внимание. Законопроект об ограничениях розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Амурской области был рассмотрен на профильных комитетах и депутаты пришли к выводу, что он очень актуален и необходим. Нам важно уберечь детей от этой пагубной привычки и от жутких последствий, которые она вызывает», — отметил председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году продавать детям зажигалки запретили депутаты Заксобрания Еврейской автономии депутаты. Народные избранники также подготовили обращение в ассоциацию"Дальний Восток и Забайкалье», цель которой — создать законодательную базу для наказания тех, кто продаёт детям насвай.