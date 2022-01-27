Пермь, , 10:14 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году судебные приставы за долги арестовали 1300 автомобилей. Общая стоимость изъятого транспорта, большинство которого составили иномарки, — около 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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Приставы отмечают, что некоторые должники, пытаясь избежать ареста транспорта, прятали свои автомобили. Зафиксировано 308 таких случаев. Машины найдены и обременены.

Самыми дорогими автомобилями, подвергшимся аресту в связи с наличием крупных задолженностей, стали MERCEDES-BENZ AMG GLS 63 стоимостью 5 млн рублей и TOYOTA CAMRY стоимостью 3 млн рублей. Дороже всех с молотка ушли арестованные машины BMW 740D XDRIVER и PORCSHE CAYENNE. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере около 3 млн рублей, во втором — более 2,5 млн рублей. Замыкает рейтинг KIA SORENTO, реализованная за 1,3 млн рублей.

За год на принудительную реализацию было передано 750 автомобилей на сумму 220 млн рублей. В результате продажи 280 транспортных средств выручено и перечислено взыскателям 74 млн рублей. Еще 102 машины стоимостью 26 млн рублей приняты взыскателями в счет погашения долга.