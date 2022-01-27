Южно-Сахалинск, 27 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. На Сахалине заведено и расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела одного из областных контролирующих органов. Высокопоставленного чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении двух взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Начальник контролирующего органа подготавливал для юридических лиц отчеты об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Также он, по версии следствия, получал взятки за то, что не привлекал к административной ответственности юрлиц за непредоставление сведений в контролирующий орган.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье помощник командира войсковой части 65 484 по физической подготовке Уссурийского гарнизона капитан Альбек Давлеталиев признан виновным в покушении на получение взятки в крупном размере.