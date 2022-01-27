София, , 10:12 — REGNUM София не намерена проводить эвакуацию дипломатического корпуса Болгарии с Украины на фоне возможного усугубления конфликта в Донбассе и ухудшения взаимоотношений между Киевом и Москвой. Об этом 26 января заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков журналистам.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«По оценке спецслужб Болгарии, нет никаких причин для паники, — цитирует К. Петкова БНР. — Наше посольство и консульские службы работали, и будут работать на украинской территории в полномасштабном режиме».

При этом глава болгарского правительства подчеркнул, что официальная София не верит слухам о возможной агрессии Российской Федерации против Украины.

«Для этого нет никаких оснований», — резюмировал он.

Напомним, ранее о частичной эвакуации своих дипломатов из Киева объявили США, Великобритания и Австрия.