Сеул, , 10:11 — REGNUM 27 января Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи осудил новые ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Известно, что экстренное заседание совета состоялось вскоре после того, как стало известно о том, что Северная Корея запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности.

«Участники заседания выразили глубокое сожаление в связи с тем, что ракетные пуски представляют вызов усилиям Южной Кореи и международного сообщества, направленным на установление мира и стабильности на Корейском полуострове», — отмечается в сообщении.

Участники встречи также призвали КНДР вернуться за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, из северокорейской провинции Хамгён-Намдо был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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