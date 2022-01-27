Ростов-на-Дону, 27 января 2022, 10:11 — REGNUM Ростовские спасатели предупредили жителей областного центра о падающих сосульках и снежных глыбах. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.
Сосульки образуются на крышах и водостоках в связи с перепадами температур. Горожанам следует быть предельно внимательными, так как, «находясь в опасной зоне, человек может получить тяжелые травмы от падающего снега и сосулек».
Спасатели советуют ростовчанам не подходить близко к зданиям. Горожанам также рекомендуется сообщать об опасных скоплениях снега и наледи.