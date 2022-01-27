Ташкент, , 10:10 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали в Ташкенте группу из 30 человек, которых подозревают в участии в террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что все задержанные являются жителями разных регионов страны, а в столицу приехали на заработки. В итоге они стали готовиться к поездке в Сирию, чтобы там влиться в ряды экстремистов, воюющих против законных властей.

По данным пресс-службы, по данному инциденту ведётся следствие, возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что в Узбекистане участились сообщения о задержании членов «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В июне 2021 года в Ташкенте правоохранители задержали 36 человек, которых подозревали в участии в деятельности организации. В июле в Сурхандарьинской области были задержаны ещё 16 человек.