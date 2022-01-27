Мадрид, 27 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI отправился в Гондурас, чтобы принять участие в инаугурации нового президента этой страны Сиомары Кастро. Об этом пишет агентство EFE.

Ruben Ortega Филипп VI

Монарх вылетел в 11:39 (15:39 GMT) на самолете ВВС Испании с военной базы Муньис в Пуэрто-Рико, куда он прибыл 24 января с официальным визитом.

«Рад принять его величество короля Испании Филиппа VI, большого друга Гондураса, который поддерживал нас на протяжении всего моего правления», — написал уходящий президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес на своей странице в Twitter.