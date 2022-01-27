Лос-Анджелес, США, 27 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Эндрю Гарфилд рассказал о причинах, которые побудили его присоединиться к съёмкам кинокомикса. Об этом 27 января пишет портал ComicBook.

Скриншот видео на YouTube Эндрю Гарфилд

Гарфилд пошутил, что единственная причина, по которой он присоединился к проекту — это участие Тоби Макгуайера.

«Ну, я просто ждал и смотрел, собирается ли Тоби участвовать в фильме. И если Тоби собирался это сделать, то у меня просто не оставалось выбора. Я бы пошёл за Тоби хоть на край Земли. Для Тоби я как лемминг», — шутит актёр.

Гарфилд также рассказал, что между тремя исполнителями роли Человека-паука на съёмках образовалось «братство». И именно эти отношения помогли Тому Холланду лучше сыграть и ещё сильнее раскрыть его героя.