Днепропетровск, Украина, 27 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Территория Южного машиностроительного завода («Южмаш») в украинском городе Днепр (Днепропетровск), где ранее военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял своих сослуживцев из автомата, оцеплена. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Нацгвардии страны.

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«В настоящее время территория оцеплена и патрулируется… Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в воинской части, в которой произошел трагический инцидент, начато служебное расследование по данному факту, содействие в проведении которого будут оказывать представители ее командования.

Кроме того, уточняется, что на место происшествия прибыли руководство областного главного управления полиции страны, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все специализированные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев из автомата на территории Южного машиностроительного завода в городе Днепр (Днепропетровск), при этом пятеро человек погибло и еще пятеро получили ранения.