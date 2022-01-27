Уфа, , 10:08 — REGNUM Налоговые поступления в бюджет Башкирии от торговой деятельности за январь—ноябрь 2021 года в регионе выросли на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 23 млрд рублей. Об этом сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев на заседании государственного собрания Башкирии.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, темп роста розничного товарооборота за 11 месяцев 2021 года в Башкирии составил 103,4% к аналогичному периоду 2020 года. В Башкирии оборот розничной торговли за 11 месяцев прошлого года составил 895,8 млрд рублей, при этом 50,9% от этого объема составили продовольственные товары.

Гусев отметил, что в секторах торговли, бытового обслуживания и общественного питания формируется порядка 13% валового республиканского продукта, работает около 326 тысяч человек. По этим видам деятельности зарегистрировано 56 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (порядка 45% от их общего числа в Башкирии).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии наблюдается рост онлайн-продаж товаров.

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