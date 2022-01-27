Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Два человека умерли, ещё как минимум двое пострадали, после того как прошли диагностику желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в клинике в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе прокуратуры города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медицинское обслуживание

По предварительным данным, два пациента, проходившие медицинские исследования в одном из учреждений здравоохранения в Выборгском районе, были доставлены в больницу, где скончались. Еще два пациента, которые также обследовались в этой клинике, госпитализированы в тяжелом состоянии.

«По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре»,— уточнили в прокуратуре.

Как стало известно ИА REGNUM, погибшие — 42-летний Алексей Ц. и 61-летняя Ольга Р., а также пострадавшие — 80-летняя Людмила К. и 46-летний Андрей И. обращались за медицинской помощью в период с 17 по 26 января 2022 года. Всем им проводились медицинские обследования органов ЖКТ с применением химического вещества бария, который отражает рентгеновские лучи и дает возможность оценить состояние органов пищеварительной системы, увидеть их размер, строение и целостность.