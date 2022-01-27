Мишустин расширил границы алтайского заповедника «Тигирекский»
Москва, 27 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории Тигирекского государственного природного заповедника в Алтайском крае, сообщает 27 января сайт правительства России.
Территория природного заповедника будет увеличена на 41,3 тыс. га за счёт присоединения новых участков, что позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе.
В границы заповедника войдут участки тайги, расположенные в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края. В результате будут объединены разобщённые участки территории, а новый статус земель позволит взять под охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия. В их перечень, в частности, входят Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.
Для постановки на учёт новых участков Минприроды направит документы в Росреестр.