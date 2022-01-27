Москва, 27 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории Тигирекского государственного природного заповедника в Алтайском крае, сообщает 27 января сайт правительства России.

Денис Пятков Алтай

Территория природного заповедника будет увеличена на 41,3 тыс. га за счёт присоединения новых участков, что позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе.

В границы заповедника войдут участки тайги, расположенные в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края. В результате будут объединены разобщённые участки территории, а новый статус земель позволит взять под охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также объекты культурно-исторического наследия. В их перечень, в частности, входят Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.

Для постановки на учёт новых участков Минприроды направит документы в Росреестр.