Усть-Коксинский район, Алтай, 27 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай судебные приставы передали в собственность государства почти 6 тонн краснокнижного растения «Родиола розовая», известного также как «золотой корень». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

УФССП по Республике Алтай Изъятый у чёрных копателей «золотой корень». Республике Алтай

«Краснокнижное растение «чёрные копатели» незаконно собирали летом прошлого года в лесах Усть-Коксинского района, где их задержали сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Республике Алтай», — отметили в ведомстве.

Всего фигурантами по делу числятся 28 человек. За уничтожение исчезающих видов животных или растений, занесённых в Красную книгу РФ, браконьеров оштрафовали с конфискацией орудий добычи, а также самого «урожая».

Кроме того, в настоящее время на исполнении у судебных приставов Алтая находятся ещё более 30 исполнительных листов о конфискации незаконно добытого «золотого корня».