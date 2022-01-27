Москва, , 10:00 — REGNUM Расформировать НАТО предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Напряжение в мире сняло бы расформирование НАТО. Альянс давно стал филиалом американской армии, действующим по указаниям из Вашингтона», — отметил Журавлёв в Facebook.

Страны-участницы НАТО подвергают себя прямой опасности, оставаясь его членами, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире местного телеканала заявил, что снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО.

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