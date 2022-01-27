Москва, 27 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Расформировать НАТО предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Напряжение в мире сняло бы расформирование НАТО. Альянс давно стал филиалом американской армии, действующим по указаниям из Вашингтона», — отметил Журавлёв в Facebook.

Страны — участницы НАТО подвергают себя прямой опасности, оставаясь его членами, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире местного телеканала заявил, что снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО.