Ярославль, 27 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи во взрослых и детских стационарах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Yarregion.ru Центральная городская больница Ярославля

Плановая амбулаторная помощь приостановлена из-за обострения эпидемиологической ситуации в регионе и роста заболевших COVID-19.

«Приостанавливается работа взрослых и детских дневных стационаров за исключением дневных стационаров по профилю «онкология», «онкогематология», «эндокринология», «кардиология», «акушерство и гинекология» в части использования вспомогательных репродуктивных технологий. Приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в стационарах за исключением профилей «онкология», «онкогематология», «эндокринология», «кардиология», а также заболеваний, которые имеют социально значимые последствия и представляющие опасность для окружающих», — рассказала и.о. директора департамента здравоохранения Ярославской области Оксана Пиклун.

В регионе приостановили диспансеризацию населения, в том числе детей. В прежнем режиме работают консультативно-диагностические центры областной больницы, областной детской, кожно-венерологического диспансера, перинатального центра, туберкулезной больницы, больницы им. Соловьева, центральной городской больницы в Ярославле, а также городских больниц №1 и 2 в Рыбинске. Что касается работы поликлиник, то здесь действуют строгие эпидограничения.

«В поликлиниках организован прием пациентов строго в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Приоритетным считается обслуживание на дому гражданам 65+, беременных, детей — инвалидов и детей раннего возраста с симптомами респираторных заболеваний», — отметила Оксана Пиклун.

В Ярославской области по-прежнему работают женские консультации, стоматологические поликлиники, бюро медико-социальной экспертизы. Оказывается паллиативная помощь.