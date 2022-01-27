Пермь, 27 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с монтажником ООО «Билдтех». Об этом сообщает региональная Госинспекция труда.

Uriston.com Штраф

В качестве причины происшествия названо нарушение технического процесса. При постановке вилочного автопогрузчика не были приняты меры, исключающие его самопроизвольное движение. Компания оштрафована на 140 тысяч рублей.

Добавим, несчастный случай произошел 11 декабря 2021 года. Бригада рабочих выгружала оборудование из полуприцепа автомобильного тягача. На место проведение работ прибыл вилочный автопогрузчик. Покинув автопогрузчик, мастер не заглушил и не поставил его на ручной тормоз, вследствие чего транспортное средство покатилось и придавило монтажника к бамперу полуприцепа.