Москва, , 09:57 — REGNUM Появление российских баз по советскому сценарию в странах Латинской Америки невозможно. Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Флаг Венесуэлы Pixabay.com

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Он пояснил, что открытие военных баз в других государствах «зависит от суверенных решений этих стран». Медведев напомнил, что у России есть определённые договорённости с некоторыми государствами о присутствии там российского военного контингента, в частности, с Сирией.

«Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом, — это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире», — уверен заместитель председателя СБ РФ.

Он подчеркнул, что Куба, Венесуэла, хоть и являются близкими России странами, партнёрами, однако эти государства являются абсолютно независимыми и ведут независимую внешнюю политику.

«Мы ничего не можем размещать у них, — подчеркнул Медведев. — Просто потому, что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами».

Он указал на то, что Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с США.

«Поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии», — отметил зампред Совбеза.

Медведев не считает, что сейчас следует обсуждать возможность появления российских военных баз на Кубе и в Венесуэле, «потому что это, как правило, сразу же создает очень значительную напряжённость в экономической сфере как минимум».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Россия может разметить подразделения своих Вооружённых сил в странах Латинской Америки, таких как Никарагуа, Венесуэла и Куба. Подобные меры станут ответом на отказ США выполнить требования Москвы в части гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток, подчеркнул эксперт.

При этом посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что размещение военных баз РФ в Венесуэле невозможно, так как это запрещает конституция страны. В то же время он допустил, что в случае усиления давления со стороны США Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество. Форм такого сотрудничества множество.