Тбилиси, , 09:56 — REGNUM Резолюция о поддержке Украины, принятая парламентом Грузии, не содержит упоминаний о России. Текст документа был обнародован вечером 26 января на сайте грузинского законодательного органа.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Парламент выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией на Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, создавая новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности», — говорится в резолюции.

Документ поддержали депутаты правящей партии «Грузинская мечта». Многие оппозиционные депутаты проголосовали против, но их голосов было недостаточно, чтобы отклонить документ.

«Со стороны оппозиции было требование более жёстких формулировок, например, подчеркнуть роль России. Мы видим, что в резолюции она не подчёркнута», — прокомментировала итоговый вариант документа депутат, лидер Республиканской партии Грузии Хатуна Самнидзе.

Она отметила, что для оппозиционных депутатов было важно, чтобы в резолюцию включили пункт о «российской агрессии». Сначала проект документа содержал антироссийские выпады, но в конце дня их удалили. В правящей партии отметили, что текст был составлен с учётом интересов Грузии.

«Каждое слово, каждая фраза исходит из национальных интересов Грузии. Резолюция полностью лишена провокационной и популистской риторики», — заявил на брифинге по этому поводу глава парламентской фракции «Мечты» Мамука Мдинарадзе.

Напомним, в связи с массой сообщений в западных СМИ о якобы планируемом «нападении» Россию на Украину глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси поддерживает Киев. В оппозиции посчитали это недостаточным и призвали принять совместную резолюцию, в которой расписать, как именно Грузия выражает свою поддержку.

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