Челябинск, 27 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Челябинской области три иностранца осуждены за торговлю наркотиками. Приговор вынес Красноармейский райсуд, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

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Эти граждане жили в Челябинске. В апреле у них в машине обнаружили почти 400 граммов известного наркотика. А затем более 500 граммов изъяли из закладок.

Суд назначил им по 12 лет заключения. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.