Бухарест, 27 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На своем очередном заседании 27 января правительство Румынии рассмотрит вопрос об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения в стране. Об этом 27 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, новый документ, представленный МВД страны, предусматривает увеличение штрафов в отношении водителей, игнорирующих скоростные ограничения и нормы обгона, а также граждан находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым данным, соответствующие штрафы для данной категории нарушителей будут увеличены вдвое.

Одновременно сотрудники румынской дорожной полиции оставят за собой право изымать водительские удостоверения, выданные за рубежом в том случае, если их владелец стал виновником ДТП в Румынии.

«Новое положение уже предварительно одобрено, оно будет подписано в течение ближайшего времени», — резюмировал министр внутренних дел Румынии Лучиан Бодэ.

Ранее румынское законодательство в сфере ПДД считалось одним из самых «лояльных» в ЕС по отношению к правонарушителям.