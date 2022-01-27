Тюмень, 27 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В тюменском городе Ялуторовске стартовало строительство путепровода. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в соцсетях

Информационный центр правительства Тюменской области Проект будущего путепровода в Ялуторовске

На сегодня ведётся бурение и бетонирование свай. По словам Моора, построить развязку планируется за два года, первые автомобили проедут по ней в 2023 году.

«Этот объект очень важен для города. Железная дорога «Москва — Владивосток» делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд», — пояснил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяжённость путепровода в Ялуторовске составит более 2,1 км. Строится объект в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры».