Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из нескольких школ эвакуировали детей. Об этом сообщают родители учеников.

monicore Эвакуация

«Детей эвакуировали в рамках тренировки. Уже всех завели в здание», — уточнили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

В рамках какой тренировки эвакуировали ребят, не уточняется. Неизвестно также сколько образовательных учреждений приостановили учебный процесс. В городской администрации пообещали уточнить информацию.