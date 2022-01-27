Лос-Анджелес, США, 27 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Фильм «Мортал Комбат» 2021 года получит продолжение. Об этом 27 января сообщает издание Game Informer.

Скорпион. Компьютерная игра Mortal Kombat 11

Сценаристом сиквела выступит Джереми Слейтер («Лунный рыцарь», «Академия Амбрелла»). Дата начала съёмок пока не сообщается.

Напомним, что «Мортал Комбат» — это экранизация популярной серии видеоигр в жанре файтинг. Фильм получил смешанные оценки от зрителей и критиков.