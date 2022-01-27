Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей города с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Беглов отметил подвиг ленинградцев и напомнил, что жителям города пришлось пережить 900 дней блокады города.

«Всему миру ленинградцы показали пример мужества, героизма, стойкости и любви к своей Родине. Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории», — отметил губернатор.

Памятные мемориалы, посвящённые блокаде, открываются не только в России, но и за рубежом. О подвиге ленинградцев знают многие политики и общественные деятели по всему миру.

«Память о тех тяжелейших испытаниях хранится в каждой ленинградской-петербургской семье. Ни одна из этих страниц не должна быть забыта», — заявил Александр Беглов.

По словам губернатора, в Петербурге продолжают изучать документы военных лет. Специально для этого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был создан институт истории обороны и блокады Ленинграда. Сотрудники займутся сбором и изучением документов.

«Это наша дань глубочайшего уважения людям, которые несмотря на голод, холод, бомбежки продолжали учить ленинградских мальчишек и девчонок. Учителя берегли их от голода и холода, помогали выжить», — прокомментировал Александр Беглов открытие памятника блокадному учителю, который сегодня можно будет увидеть на Соляном переулке.

Губернатор Петербурга выразил огромную благодарность и уважение всем тем, кто принимал непосредственное участие в освобождении города, а также жителям, сумевшим пережить страшное время.

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