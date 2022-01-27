Москва, 27 января 2022, 09:50 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2021 году построили и ввели в эксплуатацию 700 тыс. кв. метров жилья в домах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщается на портале мэра столицы.
Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что это пятая часть от общего объема (3,8 млн кв. метров) построенного в Новой Москве жилья за минувший год. Этот показатель достигнут впервые с 2012 года.
Ранее в ТиНАО строилось в среднем 320 тыс. кв. метров частного жилья в год. За 10 лет введено более 3,5 млн кв. метров жилья в домах на участках, выделенных под ИЖС.
В многоэтажках введено свыше 15,6 млн кв. метров жилья. Таким образом, 2021 год стал рекордным по вводу в эксплуатацию жилья в Новой Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве к 2024 году планируется возвести около 11 млн кв. метров недвижимости.
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