Москва, , 09:50 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2021 году построили и ввели в эксплуатацию 700 тыс. кв. метров жилья в домах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщается на портале мэра столицы.

Строительство жилья Inginstroy.ru

Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что это пятая часть от общего объема (3,8 млн кв. метров) построенного в Новой Москве жилья за минувший год. Этот показатель достигнут впервые с 2012 года.

Ранее в ТиНАО строилось в среднем 320 тыс. кв. метров частного жилья в год. За 10 лет введено более 3,5 млн кв. метров жилья в домах на участках, выделенных под ИЖС.

В многоэтажках введено свыше 15,6 млн кв. метров жилья. Таким образом, 2021 год стал рекордным по вводу в эксплуатацию жилья в Новой Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве к 2024 году планируется возвести около 11 млн кв. метров недвижимости.

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