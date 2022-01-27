Оренбург, , 09:50 — REGNUM В Оренбурге силовики задержали семейную пару из Челябинской области. Супругов подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

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«В ходе личного досмотра у молодых людей полицейскими были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством героин, предназначенные для сбыта на территории Оренбурга, Орска и Магнитогорска Челябинской области. Общая масса изъятого смертельного вещества была рассчитана на более чем 550 разовых доз», — сказали в полиции.

По факту покушения на сбыт наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления отправлены под стражу.