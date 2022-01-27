Нур-Султан, 27 января 2022, 09:49 — REGNUM В Казахстане правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества») на съезде в пятницу, 28 января, рассмотрит в том числе вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байке заявил, что сегодня, 27 января, состоится заседание политического совета партии «Нур Отан».
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