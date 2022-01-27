Варшава, , 09:48 — REGNUM Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в ходе пресс-конференции заявил, что использование спецслужбами современных технических средств в оперативных целях осуществляется строго в законном порядке. Поэтому, по его словам, заявления оппозиционных политиков, что их прослушивали, ложны. Об этом 27 января сообщает Polskie Radio.

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«Я хочу успокоить общественность и еще раз очень четко подчеркнуть: никаких злоупотреблений в применении оперативного контроля в польских спецслужбах нет», — заявил журналистам в Сейме министр Мариуш Каминьский.

Он добавил, что не намерен участвовать в работе учрежденной оппозицией в Сенате комиссии по расследованию возможного нарушения спецслужбами законодательства при оперативном использовании спецтехники.

Напомним, ранее оппозиционные силы в польском Сенате инициировали создание в парламенте комиссии по расследованию возможного использования властями израильской программы Pegasus для слежения за оппозицией. Причиной этому послужили заявления некоторых оппозиционных политиков, что за ними следят, а разговоры прослушивают.