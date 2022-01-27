Челябинск, 27 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Челябинской области пятеро местных жителей отданы под суд за попытку сбыть четыре килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

Преступная деятельность велась в январе — апреле. Граждане создали интернет-магазин и сбывали наркотические средства. Наконец граждан задержали.

У них нашли 4 кг. вещества. Уголовное дело рассмотрит Сосновский районный суд.