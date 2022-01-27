Брянск, 27 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Трое бывших высокопоставленных сотрудников МРЭО ГИБДД Брянской области и ещё один местный житель осуждены за совершение коррупционных преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Сообщники за взятки фиктивно принимали экзамены на право управления транспортными средствами.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено в суде, с ноября 2018 года по март 2020 года бывший заместитель начальника МРЭО ГИБДД — начальник отделения № 1 (по экзаменационной работе) «принял» теоретическую часть экзамена у трёх человек, причём в одном случае за кандидата испытание «проходила» подчинённая полицейского. В сентябре 2020 года в доме у начальника отделения изъят незаконно хранившийся им пистолет, а также два экземпляра огнестрельного оружия с самодельными конструктивными изменениями.

Другой осуждённый — старший государственный инспектор — в период с февраля 2019 года по июль 2020 года проставил положительные оценки о сдаче экзамена семи гражданам.

Полицейские получали взятки через посредников, которые также стали фигурантами уголовного дела. В общей сложности злоумышленники «заработали» более 340 тысяч рублей.

Суд приговорил заместителя начальника МРЭО и старшего государственного инспектора к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года; инспектору назначено 1,5 года лишения свободы условно, а посреднику — 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.