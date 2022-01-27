Лос-Анджелес, США, 27 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Крис Венгер, супервайзер студии Sony Pictures Imageworks, рассказал о проблемах, с которыми столкнулись авторы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» во время работы над визуальными эффектами. Об этом 27 января пишет портал Comic Book.

Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук)

По словам Венгера, сложнее всего был выделить каждого из трёх супергероев в финальной сцене, когда они объединяют усилия.

«Возможность идентифицировать каждого Человека-паука была очень важна. Вначале это было довольно сложно, потому что их костюмы очень похожи по цветовой гамме, а поскольку сцена происходит ночью, это только усугубило их узнаваемость. Поэтому мы сосредоточили наши усилия на том, чтобы показать их индивидуальный паучий стиль — как они раскачиваются на паутине, как стреляют паутиной, их физические пропорции, когда они принимают культовую позу», — рассказывает Крис Венгер. Он также отметил, что всю команду, работавшую над спецэффектами, попросили посмотреть все предыдущие фильмы про Человека-паука, чтобы лучше изучить повадки актёров.

Напомним, что в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» есть сцена, в которой версии Человека-паука из разных вселенных объединяются, чтобы дать бой злодеям. Для этого к своим ролям вернулись Тоби Макгуайер и Эндрю Гарфилд.