Казань, , 10:28 — REGNUM В Татарии по состоянию на 26 января числилось 10 476 официально зарегистрированных безработных, что на 55 человек больше, чем неделей ранее. Уровень безработицы в республике составляет 0,52% от численности рабочей силы, сообщает минтруда РТ.

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Работодателями в органах службы занятости предоставлены 53 598 вакансий. Только за отчетную неделю предложено 4803 вакантных рабочих места.

Из новоявленных безработных ранее осуществляли трудовую деятельность 642 человека, 64 жителя приобрели статус безработных после ликвидации организации, или сокращения штата работников.

ИА REGNUM напоминает, в России в 2022 году «кадровый голод» сохранится, притом что число безработных будет превышать количество вакантных рабочих мест. Работодатели не могут найти специалистов, которые обладают нужными знаниями и навыками.

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