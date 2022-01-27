Воронеж, 27 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Усилить работу горячих линий по COVID-19, чтобы решить проблему огромных очередей в поликлиниках, поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперштаба 26 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

«Усилим работу горячих линий, чтобы люди не скапливались в очередях в поликлиниках. Врачи говорят о крайней высокой контагиозности (заразительности), но при этом люди болеют в легкой форме. Число тяжелых форм пока не увеличивается. А наши врачи знают, как работать с пациентами с более тяжелым протеканием болезни: есть 15 протоколов лечения, появляются новые препараты, которые эффективно работают. Если человек болеет в легкой форме, первичную информацию он может получить по номеру 122. Или же — ему рекомендуют обратиться к врачу, в случае более тяжелого протекания болезни», — пояснил Александр Гусев.

По данным департамента цифрового развития, за январь в региональный контакт-центр, который работает в круглосуточном режиме, поступило 2 479 звонков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным региональных властей, на 26 января 86% всех ковид-пациентов лечатся амбулаторно. Между тем, в соцсетях появляются фото и видео из воронежских поликлиник с большими очередями.