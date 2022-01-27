Благовещенск, , 09:52 — REGNUM В столице Амурской области не работает часть светофоров, прекращено электроснабжения некоторых многоквартирных домов. Аварийное отключение произошло 27 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Амурские коммунальные сети».

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Энергетики выясняют причины ЧП. Возобновить подачу электричества обещают в течение двух часов.

«Отключились два фидера. Некоторые дома, находящиеся в центральной части города, попали под отключение. Специалисты уже на месте и выясняют причины. Как только они будут известны, можно будет сказать о сроках устранения», — отметили в ООО «Амурские коммунальные сети».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в столице Приамурья из-за аварии остались без электроснабжения почти 500 домов, десять из них — многоквартирные. Причины ЧП выясняет прокуратура.