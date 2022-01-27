Москва, 27 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Москве бывшая промышленная зона Калошино будет преобразована в квартал с высокотехнологичными видами производства, сообщил 27 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«На востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал. Ежегодно он будет приносить в городской бюджет 1,5 млрд рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов.

По его словам, изменения ожидают территорию площадью 16,6 гектара в районе Гольяново, планируемый объём инвестиций — почти 22 млрд рублей. Вместо магазинов запчастей, автосервисов, мусороперегрузочной станции и складов, располагающихся сейчас на этой площадке, могут появиться высокотехнологичные предприятия, технопарк, бизнес-инкубатор и объект пожарной охраны, а также общественно-деловая застройка.