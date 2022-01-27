Днепропетровск, Украина, 27 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В ночь на 27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии расстрелял своих сослуживцев из автомата на территории Южного машиностроительного завода в городе Днепр (Днепропетровск), при этом пятеро человек погибли и еще пятеро получили ранения. Об этом 27 января сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Уточняется, что трагический инцидент произошел на «Южмаше» в 03:40 (04:40 мск).

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после этого он с оружием на руках скрылся, и добавляется, что пять человек погибли и еще пять — были ранены в результате стрельбы. При этом отмечается, что позднее одна украинская военнослужащая скончалась от полученных ран.

Помимо этого, добавляется, что из-за трагического происшествия в городе введена полицейская операция и был поднят по тревоге личный состав подразделений полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного военнослужащим Нацгвардии Украины преступления пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Тюменской области было возбуждено уголовное дело по факту драки со смертельным исходом между курсантом Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени А. И. Прошлякова и офицером.