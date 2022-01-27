Томск, , 09:42 — REGNUM Бригады скорой медицинской помощи Томска в 2021 году выезжали на вызовы 197 517 раз, из них 25 834 — к детям. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в региональной администрации.

Скорая помощь Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

Из общего числа вызовов экстренными оказались 97 215, неотложными — 72 739, безрезультатными — 27 563.

В 2021 году медики скорой оказали помощь 726 больным с острым и повторным инфарктом миокарда, 2701 пациенту с острым нарушением мозгового кровообращения, 673 пострадавшим в ДТП. Кроме того, медицинскую помощь получили 59 115 пациентов с признаками ОРВИ.

В стационары за год доставлено 92 111 человек, в том числе 11 096 детей.

Как уточнили в обладминистрации, на томской скорой круглосуточно работает 41 бригада. Среднее количество вызовов на одну бригаду в сутки — 18 (в периоды сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом — 25).

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