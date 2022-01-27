Барнаул, 27 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Правительство России расширило границы заповедника «Тигирекский» в Алтайском крае в два раза. Об этом сегодня, 27 января, сообщает телеграм-канал government_rus.

altairegion22.ru Государственный природный заповедник «Тигирекский»

Поясняется при этом, что новые границы заповедника в основном войдут труднодоступные участки тайги, расположенные в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края. Это позволит объединить разобщенные участки заказника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц, а также такие объекты культурно-исторического наследия, как Ханхаринские пещеры, остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века. Общая площадь увеличится на 41,3 тыс. га и составит более 82,8 тыс. га.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

altairegion22.ru Тигирекский заповедник – это три территориально обособленных участка: Белорецкий, Тигирекский и Ханхаринский

Напомним, заповедник Тигирекский создан 4 декабря 1999 года. Он сохраняет эталонные природные комплексы Западного Алтая — черневую тайгу, горную лесостепь и другие ландшафты среднегорий, их биологическое разнообразие и естественную структуру. Фауна включает 63 вида зверей, 173 вида птиц, шесть видов пресмыкающихся, два вида амфибий, 10 видов рыб и около 2000 видов беспозвоночных.

Здесь отмечено 38 редких и исчезающих видов животных, занесенных в национальную и региональную красные книги. Заповедник состоит из трех обособленных участков, расположенных в Краснощековском, Змеиногорском и Третьяковском районах. Общая площадь составляла 41,5 тыс. гектаров.

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