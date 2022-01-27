* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Федерация средств массовой информации объявила 26 января 2022 года, что запланировала провести в Афганистане пресс-конференцию о журналистах и средствах массовой информации. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали проведение мероприятия, заявив, что они не должны проводить пресс-конференцию без их разрешения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am.af СМИ в Афганистане

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Ранее «Репортёры без границ» и ассоциация журналистов «Свободный Афганистан» заявили, что после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из 543 активных СМИ к 22 ноября 2021 года действовали только 312.

Между тем «Дом свободы слова» недавно назвал положение журналистов и СМИ тревожным и заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) систематически подвергают СМИ и журналистов цензуре.

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Свобода слова и СМИ является одним из важнейших достижений последних двух десятилетий в Афганистане, но с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положение СМИ и журналистов вызывает тревогу.