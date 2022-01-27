Оренбург, 27 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении группы мужчин, которые занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также продажей немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере и незаконно использовали чужой товарный знак. Двум оренбуржцам приговор смягчён. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Установлено, что злоумышленники торговали контрафактом с 2017 года по 2019 год. При обысках было изъято алкогольной продукции на общую сумму более 188 тыс. рублей, табачных изделий — на более 1,45 млн рублей .

Промышленный райсуд Оренбурга осудил трех участников преступной группы от одного года до трех лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания фигурантов уголовного дела оштрафовали. Размер штрафа составил от 350 000 до 400 000 рублей. Кроме того, с организатора должно быть взыскано более 2,5 млн рублей в пользу правообладателей двух торговых марок в счет возмещения убытков.

Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников, освободил организатора группы от наказания, назначенного по части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)») из-за истечения срока давности уголовного преследования. Лидеру группы и одному соучастнику наказание снизили до двух лет и десяти месяцев лишения свободы со штрафом 390 000 рублей и 10 месяцев лишения свободы соответственно.