Уфа, 27 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Рост онлайн-продаж товаров зафиксировали в Башкирии. Об этом 27 января сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на заседании государственного собрания Башкирии.

(сс) Mediamodifier Онлайн

По его словам, рост онлайн-продаж товаров за январь — ноябрь прошлого года составил порядка 31% в сравнении с январем-декабрем 2020 года.

«А если сравнивать с допандемийным периодом, то рост получился практически в 4,6 раза», — сообщил Гусев.

Он также отметил, что в условиях пандемии продолжается переход торговых сетей в онлайн.

«За одиннадцать месяцев 2021 года оборот розничной торговли на 93,4% сформировался предприятиями торговли, которые осуществляют деятельность вне формата розничных рынков», — сообщил Гусев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостанавливали работу 19 торговых центров после проверок соблюдения ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса в регионе.