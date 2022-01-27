Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В Чувашии 23-летнюю жительницу Вурнарского района подозревают в краже денег у знакомой. Подозреваемая хотела смыть банкноты в унитазе, а при виде стражей порядка попыталась их съесть, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В полицию обратилась 28-летняя жительница посёлка Вурнары, которая отмечала день рождения с друзьями в сауне. Правоохранители отмечают, что когда празднество закончилось, то она обнаружила пропажу из кошелька 12 850 рублей и заподозрила в краже одного из своих знакомых.

«На её предложение добровольно признаться и буквально вывернуть карманы, согласились все присутствующие, кроме одной девушки, которая очень быстро оделась и попыталась покинуть сауну», — говорит следователь отдела МВД России «Вурнарский» Диана Иванова.

В МВД по Чувашии отмечают, что 23-летняя подозреваемая спряталась в туалете, где пыталась смыть банкноты в унитазе, а при виде полицейского стала «зажёвывать купюры».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в дежурной части Чувашского ЛО МВД России на транспорте зарегистрировано 29 сообщений о фактах хищений имущества из вагонов пассажирских поездов. Отмечается, что чаще всего крали пледы, комплекты постельного белья, подстаканники, подушки и одеяла.

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