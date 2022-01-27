Сеул, 27 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) вступит в силу в Южной Корее 1 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что в ноябре 2020 года Южная Корея подписала торговое соглашение с 14 странами (десять стран АСЕАН, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия), а в декабре 2021 года — ратифицировала его.

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Как отметили в министерстве, документ вступит в силу через 60 дней после ратификации.

«Ожидается, что данное соглашение не только поможет южнокорейским компаниям выйти на новые автомобильные рынки и рынки стали, но и на рынки анимации, онлайн-игр», — подчеркнул представитель министерства.