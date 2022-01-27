Ярославль, 27 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ярославле в двух школах прекращены занятия из-за всплеска вирусных инфекций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент образования региона.

ИА REGNUM Карантин

На карантин отправлены школа №4 и гимназия №3. Занятия в данных учебных заведениях прекращены до 31 января 2022 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM еще 7 школ закрыто на карантин в Тутаевском районе. Так же в Ярославской области временно не работает «Брейтовская образовательная школа». Всего на карантине по ОРВИ 10 418 школьников региона.

При этом еще 8167 школьников региона отправлены на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу. По данным на 26 января в школах закрыто 323 класса. Статистику заболеваемости COVID-19 среди подростков департамент образования не обнародует. Известно только, что классы отправляют на дистант при выявлении 1−2 случаев коронавируса.