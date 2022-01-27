Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. С 29 января жители Ростовской области останутся без плановой медицинской помощи. Это связано с ужесточением коронавирусных ограничений, обновлённый перечень которых утвердил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Елена Кузнецова Поликлиника

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В документе указано, что на Дону приостанавливается оказание плановой первичной медико-санитарной помощи. В качестве исключения лечение получат пациенты, чья болезнь угрожает их жизни и здоровью, а также нуждающиеся в проведении курсового и программного лечения.

Ограничения также касаются работы танцевальных площадок, заполняемости кафе, ресторанов и фуд-кортов, проведения спортивных мероприятий и зрелищно-развлекательных мероприятий. Все кружки и секции переведены в онлайн-режим. Государственным учреждениям необходимо перевести как минимум треть сотрудников на удалённую работу.

Ограничения будут действовать с 29 января по 28 февраля включительно.