Краснодар, , 09:35 — REGNUM Проверку информации о том, что в одном из дворов Краснодара инвалид-колясочник вынужден был взяться за лопату и самостоятельно почистить тротуар, начала прокуратура 26 января, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Снег. Лопата congerdesign

«В настоящий момент установлено, что один из жителей города Краснодара на инвалидной коляске расчищал тротуар от снега в районе ул. Войсковая, 22 корп. 3», — уточнили в прокуратуре.

На место направлены сотрудники управления по жилищным вопросам администрации Краснодара, чтобы решить вопрос о привлечении к ответственности управляющей организации. В прокуратуре также намерены принять меры реагирования по результатам проверки.

Накануне, 26 января, в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина на коляске лопатой самостоятельно расчищает тротуар, чтобы добраться от дома до аптеки.