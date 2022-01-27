Тюмень, , 09:33 — REGNUM В Тюмени утром 27 января загорелась маршрутное такси, в котором находились девять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Салон сгоревшей маршрутки в Тюмени, 27 января 2022 года Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Возгорание «Газели» произошло на ул. Первомайская, 55. Пассажиры и водитель благополучно эвакуировались. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. На ликвидации огня были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава подразделений ГУ МЧС России по тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 26 января случилось ДТП на автодороге Норильск — Кайеркан с участием семи транспортных средств, в том числе четырёх пассажирских автобусов.

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