Париж, , 09:30 — REGNUM Киев оставил без ответа письменные предложения Донецкой и Луганской Народных Республик по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом по итогам переговоров политсоветников лидеров России, Германии, Франции и Украины («нормандской четвёрки») в Париже 26 января заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что Донбасс внёс в контактную группу многочисленные письменные предложения по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности. Однако реакции украинской стороны на них не последовало.

«Хотя бы те письменные предложения многочисленные, которые Донбасс внес в контактную группу, чтобы на них была реакция. Или положительный, или отрицательный ответ. Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились», — сказал Козак.

Он добавил, что в этой связи участники переговоров попросили двухнедельную паузу. По его словам, Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта. При этом замглавы администрации президента России надеется, что за две недели ситуация изменится и позволит продвинуться в процессе переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, переговоры политсоветников лидеров России, Германии, Франции и Украины («нормандской четвёрки») прошли 26 января в Елисейском дворце в Париже. Встреча продолжалась восемь с половиной часов. Со стороны России в переговорах участвовал заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Украину представлял на встрече глава офиса президента Андрей Ермак. Козак назвал состоявшийся разговор «непростым», но «откровенным».